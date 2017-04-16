Илья Воробьев: Хочу извиниться за чересчур эмоциональную реакцию на удаление Зарипова
Главный тренер
магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями от пятого матча
финала Кубка Гагарина против СКА.
- Прошлый матч
получился очень напряженным по градусу. Что ожидаете сегодня?
- Того же самого. Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками за чересчур эмоциональную реакцию. Не думал, что так близко микрофон стоит. Хорошо, что бутылки воды рядом не было.
- Счет не в вашу
пользу. Какие качества выйдут на первый план?
- Качества? Желание, которое есть с обеих сторон естественно, но оно у нас быть должно больше. Я сегодня ребятам привел одну цитату из жизни Горди Хоу, настроил их. Надеюсь, что подействует, - сказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, счет в серии 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч финала проходит в Магнитогорске, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Металлург Мг - СКА - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция