Илья Воробьев: Хочу извиниться за чересчур эмоциональную реакцию на удаление Зарипова

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Гагарина против СКА.

- Прошлый матч получился очень напряженным по градусу. Что ожидаете сегодня?

- Того же самого. Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками за чересчур эмоциональную реакцию. Не думал, что так близко микрофон стоит. Хорошо, что бутылки воды рядом не было.

- Счет не в вашу пользу. Какие качества выйдут на первый план?

- Качества? Желание, которое есть с обеих сторон естественно, но оно у нас быть должно больше. Я сегодня ребятам привел одну цитату из жизни Горди Хоу, настроил их. Надеюсь, что подействует, - сказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, счет в серии 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч финала проходит в Магнитогорске, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.