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Вячеслав Василевский: В бою против Чужигаева выбрал выжидательную тактику

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Вячеслав Василевский после победы над Ибрагимом Чужигаевым в рамках турнира ACB 57 заявил, что немного волновался перед схваткой.

- Твой бой с Альбертом Дураевым сорвался. Есть ли вероятность, что он состоится 20 мая в Санкт-Петербурге?
- Я бы очень хотел с ним встретиться в этот день. Если руководство ACB пойдет мне навстречу, я буду очень рад. У меня есть опыт выступлений, когда за месяц я проводил несколько поединков. Мне это подходит. Я буду в хорошей форме. Насколько знаю, он тоже готов провести бой 20 мая.

- Насколько тяжело выходить на бой против соперника, который узнал об этом за несколько дней до схватки?
- Против любого сильного соперника сложно выходить. Примерно я представлял, как будет действовать Ибрагим. Предполагал, что он будет форсировать события и закончить бой, как можно раньше. Исходя из этого я выбрал выжидательную тактику. Дал ему вымахаться, а когда почувствовал, что он устает, начал действовать.

- Как тебе лига ACB?
- Мне нравится тут выступать. Все здесь на высшем уровне — это очень приятно. Это был мой дебют в промоушене, немного волновался. Но удалось собраться и хорошо провести поединок.

Напомним, Василевский победил Чужигаева удушающим приемом во втором раунде.

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Сергей Ващенко
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