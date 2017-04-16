Эдуард Вартанян: План на бой с Сарнавским получилось реализовать
Боец ММА Эдуард Вартанян — о поебеде над Александром Сарнавским в рамках турнира ACB 57.
- План на бой получилось реализовать. Спасибо Александру за бой. В первом раунде я пропустил удар по печени и это приблизило к тому, что я начал бороться. Предполагал, что Сарнавский этого ждет. Но у меня получилось сделать все хорошо. Рад, что меня хорошо поддерживали во время турнира.
Напомним, Вартанян победил Сарнавского удушающим приемом во втором раунде.
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