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Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА назвал фамилии арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля.

Матч «Реал» - «Бавария» на «Сантьяго Бернабеу» будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с 41-летним Виктором Кашшаи.

Встречу «Лестер» - «Атлетико» проведет итальянская бригада. Главным рефери будет 43-летний Джанлука Рокки.

Напомним, первый матч «Реал» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1, а «Лестер» уступил «Атлетико» в Мадриде (0:1). 

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