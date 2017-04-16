Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»
УЕФА назвал фамилии арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля.
Матч «Реал» - «Бавария» на «Сантьяго Бернабеу» будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с 41-летним Виктором Кашшаи.
Встречу «Лестер» - «Атлетико» проведет итальянская бригада. Главным рефери будет 43-летний Джанлука Рокки.
Напомним, первый матч «Реал» выиграл у «Баварии» со счетом 2:1, а «Лестер» уступил «Атлетико» в Мадриде (0:1).
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