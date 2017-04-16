Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»

Карло Анчелотти: Мы создали много моментов, но даже при такой игре случается ничья

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Байера». Напомним, что матч завершился вничью (0:0).