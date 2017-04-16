Александр Сарнавский: Нужно сделать выводы от поражения в поединке с Вартаняном

Боец смешанного стиля легкой весовой категории Александр Сарнавский после поражения от Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 57 заявил, что не знает, когда вернется в строй.

- Когда будешь готов вернуться в строй? Что дальше ждать от твоих выступлений?

- Хочется вернуться как можно быстрее. О дальнейших планах пока ничего сказать не могу.

- Как ты будешь восстанавливаться от поражения?

- Надо подумать хорошо, почему так произошло и сделать выводы. Сейчас есть кое-какие травмы, надо их залечить.

Напомним, Вартанян победил Сарнавского удушающим приемом во втором раунде.