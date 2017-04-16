Александр Сарнавский: Нужно сделать выводы от поражения в поединке с Вартаняном
Боец смешанного стиля легкой весовой категории Александр Сарнавский после поражения от Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 57 заявил, что не знает, когда вернется в строй.
-
Когда будешь готов вернуться в строй?
Что дальше ждать от твоих выступлений?
- Хочется вернуться как можно быстрее. О дальнейших планах пока ничего сказать не могу.
-
Как ты будешь восстанавливаться от
поражения?
- Надо подумать хорошо, почему так произошло и сделать выводы. Сейчас есть кое-какие травмы, надо их залечить.
Напомним, Вартанян победил Сарнавского удушающим приемом во втором раунде.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически