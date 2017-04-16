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Морган Райлли: Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу с «Вашингтоном»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Торонто» Морган Райлли поделился эмоциями от победы над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Побеждать очень приятно. Мы рады тому, как провели прошлую встречу, но проиграть в овертайме было обидно. Сегодня мы находились по другую сторону баррикад. Здорово возвращаться домой при равном счете в серии. Большое количество игрового времени для нас не страшно. У нас молодые организмы, и мы хорошо готовы. Мы знаем, как нужно готовиться к следующему матчу, так что сделаем все, чтобы подготовиться хорошо, - передает слова защитника «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Райлли отметился во втором матче против «Вашингтона» заброшенной шайбой.

После этой встречи счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.

Матч

Вашингтон - Торонто - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34 (0:1). Овечкин (Юханссон, Оши), 23:47 (1:1 - бол.). Карлсон (Уильямс, Бураковски), 31:06 (2:1 - бол.). Капанен (Бойл, Мартин), 34:25 (2:2). Райлли (Марнер), 39:47 (2:3 - бол.). Бэкстрём (Орлов), 52:39 (3:3). Капанен (Бойл, Мартин), 91:53 (3:4).

Место и дата

16 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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