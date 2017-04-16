Морган Райлли: Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу с «Вашингтоном»

Защитник «Торонто» Морган Райлли поделился эмоциями от победы над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Побеждать очень приятно. Мы рады тому, как провели прошлую встречу, но проиграть в овертайме было обидно. Сегодня мы находились по другую сторону баррикад. Здорово возвращаться домой при равном счете в серии. Большое количество игрового времени для нас не страшно. У нас молодые организмы, и мы хорошо готовы. Мы знаем, как нужно готовиться к следующему матчу, так что сделаем все, чтобы подготовиться хорошо, - передает слова защитника «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Райлли отметился во втором матче против «Вашингтона» заброшенной шайбой.

После этой встречи счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.