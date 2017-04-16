Каспери Капанен: Мы аутсайдеры, но «Вашингтону» придется сильно постараться, чтобы обыграть нас

Форвард «Торонто» Каспери Капанен прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:3 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Думаю, что мы всем доказали, что можем сражаться против этих ребят. Да, но мы хорошо играем, и можем еще лучше. Так что им придется сильно постараться, чтобы обыграть нас, - передает слова нападающего «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Капанен отметился во втором матче против «Вашингтона» дублем. Вторая шайба нападающего, заброшенная во втором овертайме игры, стала победной для «Торонто».

После этой встречи счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.