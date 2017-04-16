Месси не собирается извиняться за свое поведение в матче со сборной Чили

Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию, сообщает Cope.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа встретился с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию, однако форвард заявил о том, что он не намерен лететь в Цюрих и публично извиняться за свое поведение.

Напомним, Лионель Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во время матча квалификации ЧМ-2018 Аргентина - Чили (1:0). Он также был оштрафован на 9350 евро.



