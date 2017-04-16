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«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера

Источник:  The SunКомментарии

«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.

За обоих игроков «канониры» готовы заплатить 50 миллионов фунтов.

Руководство лондонского клуба рассматривает 27-летнего Брахими и 21-летнего Майера в качестве возможной замены Алексису Санчесу и Месхуту Озилу, новые соглашения с которыми «Арсеналу» согласовать не удается.

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