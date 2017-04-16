«Арсенал» готов выложить 50 млн фунтов за Брахими и Майера
«Арсенал» рассчитывает летом приобрести нападающего «Порту» Ясина Брахими и полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает The Sun.
За обоих игроков «канониры» готовы заплатить 50 миллионов фунтов.
Руководство лондонского клуба рассматривает 27-летнего Брахими и 21-летнего Майера в качестве возможной замены Алексису Санчесу и Месхуту Озилу, новые соглашения с которыми «Арсеналу» согласовать не удается.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически