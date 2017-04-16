Джастин Уильямс: Ожидали подобной битвы с «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс прокомментировал поражение своей команды во втором матче первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:4 ОТ).

- Это весело. Классное чувство, когда ты понимаешь, что можешь закончить матч. Против «Торонто» мы ожидаем длительной серии. Такой битвы мы и ожидали, - передает слова нападающего «Кэпиталз» официальный сайт НХЛ.

После этой встречи счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.