Джастин Уильямс: Ожидали подобной битвы с «Торонто»
Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс прокомментировал поражение своей команды во втором матче первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:4 ОТ).
- Это весело. Классное чувство, когда ты понимаешь, что можешь закончить матч. Против «Торонто» мы ожидаем длительной серии. Такой битвы мы и ожидали, - передает слова нападающего «Кэпиталз» официальный сайт НХЛ.
После этой встречи счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» стал равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34 (0:1). Овечкин (Юханссон, Оши), 23:47 (1:1 - бол.). Карлсон (Уильямс, Бураковски), 31:06 (2:1 - бол.). Капанен (Бойл, Мартин), 34:25 (2:2). Райлли (Марнер), 39:47 (2:3 - бол.). Бэкстрём (Орлов), 52:39 (3:3). Капанен (Бойл, Мартин), 91:53 (3:4).
Место и дата
16 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция