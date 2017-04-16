Президент «Оренбурга»: Нам тоже когда-то должно было повезти
Президент «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
Напомним, решающий гол на 89-й минуте в собственные ворота забил защитник грозненцев Заурбек Плиев.
«По игре, мне думается, мы заслуживали победы. Забили красивый гол. Игра была равная, но нам в конце повезло, когда шло большое давление, и нервы, судя по всему, не выдержали у защитника, что он переправил мяч в свои ворота. Нам до этого много не везло. В матче с «Уралом» (0:2) было три момента, но мяч не шел в ворота. Сегодня повезло, нам тоже должна сопутствовать удача. Но наша игра была на победу», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».
Матч
Голы
Попович 27 (1:0). Грозав 73 (1:1). Плиев 89 (2:1 - автогол).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Сиваков, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Парняков, Афонин, Дюриш (Лобжанидзе, 88), Григорьев (Драгун, 80)
Терек: Городов, Семёнов, Плиев, Дьомбер, Уциев, Анхель, Грозав, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция