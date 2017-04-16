Пекка Ринне: Сыграть «на ноль» с «Чикаго» мне помогла команда, это заслуга всех
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, парировавший 59 бросков в этой встрече, подвел итоги матча с «Чикаго» (5:0), второго в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
- Сыграть на ноль получается редко. Так что я очень рад. Мне очень помогла команда, это заслуга всех, - передает слова голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.
Отметим, что это второй «сухой» матч вратаря «Нэшвилла» в двух матчах серии против «Чикаго». Всего же Ринне в третий раз сыграл «на ноль» в играх розыгрыша Кубка Стэнли. Так же голкипер в этой встрече записал на свой счет еще две результативные передачи.
Напомним, что после этой встречи счет в серии между «Чикаго» и «Нэшвиллом» стал 2-0 в пользу «Предаторз». Третий матч серии состоится во вторник в Нэшвилле. Игра начнется в 4:30 по московскому времени.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Эллис (Йоси, Джохансен), 3:44 (0:1). Золнирчак (Ринне, Экхольм), 22:51 (0:2). Сишонс (Смит, Аберг), 33:00 (0:3). Джохансен (Ринне, Форсберг), 53:49 (0:4). Фиала (Саббэн, Джохансен), 58:13 (0:5 - бол.).
Место и дата
16 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция