Пекка Ринне: Сыграть «на ноль» с «Чикаго» мне помогла команда, это заслуга всех

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, парировавший 59 бросков в этой встрече, подвел итоги матча с «Чикаго» (5:0), второго в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

- Сыграть на ноль получается редко. Так что я очень рад. Мне очень помогла команда, это заслуга всех, - передает слова голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Отметим, что это второй «сухой» матч вратаря «Нэшвилла» в двух матчах серии против «Чикаго». Всего же Ринне в третий раз сыграл «на ноль» в играх розыгрыша Кубка Стэнли. Так же голкипер в этой встрече записал на свой счет еще две результативные передачи.

Напомним, что после этой встречи счет в серии между «Чикаго» и «Нэшвиллом» стал 2-0 в пользу «Предаторз». Третий матч серии состоится во вторник в Нэшвилле. Игра начнется в 4:30 по московскому времени.