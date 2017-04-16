Кержаков не сыграл с «Тереком» из-за травмы
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин объяснил, почему голкипер Михаил Кержаков, защищавший ворота команды в последних матчах, не попал в заявку на игру 23-го тура РФПЛ с «Тереком» (2:1).
Ворота уральского клуба в сегодняшней встрече защищал Дмитрий Абакумов.
«У Кержакова небольшая травма, решили его поберечь, не стали рисковать. Пока по срокам информации нет, но думаем, что скоро он поправится», - сказал Столыпин.
Матч
Голы
Попович 27 (1:0). Грозав 73 (1:1). Плиев 89 (2:1 - автогол).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Сиваков, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Парняков, Афонин, Дюриш (Лобжанидзе, 88), Григорьев (Драгун, 80)
Терек: Городов, Семёнов, Плиев, Дьомбер, Уциев, Анхель, Грозав, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция