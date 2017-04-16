Кержаков не сыграл с «Тереком» из-за травмы

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин объяснил, почему голкипер Михаил Кержаков, защищавший ворота команды в последних матчах, не попал в заявку на игру 23-го тура РФПЛ с «Тереком» (2:1).

Ворота уральского клуба в сегодняшней встрече защищал Дмитрий Абакумов.

«У Кержакова небольшая травма, решили его поберечь, не стали рисковать. Пока по срокам информации нет, но думаем, что скоро он поправится», - сказал Столыпин.