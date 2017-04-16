Георге Грозав: Впереди игры, которые определят многое
Полузащитник «Терека» Георге Грозав прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.
«Все шло к ничейному счету, в конце матча старались подловить соперника на контратаке, но этот нелепый автогол все перечеркнул. Но это футбол, такое случается, к сожалению. Жалко, что упустили ничью. В весенней части чемпионата пока не часто удается радовать своих болельщиков, но мы верим в лучшее. Впереди игры, которые определят многое. Надо готовиться к следующему матчу и реабилитироваться», - сказал Грозав.
Матч
Голы
Попович 27 (1:0). Грозав 73 (1:1). Плиев 89 (2:1 - автогол).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Сиваков, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Парняков, Афонин, Дюриш (Лобжанидзе, 88), Григорьев (Драгун, 80)
Терек: Городов, Семёнов, Плиев, Дьомбер, Уциев, Анхель, Грозав, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция