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Максим Калиниченко: Не особо принципиально, забьет Дзюба или нет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о высказываниях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Не удивляюсь Артему уже давным-давно, человек привык эпатировать публику. Он играет с журналистами так же, как они играют с ним, и дает всем огня. Дзюба идет ва-банк: выиграет – он чемпион. Вполне адекватный себе Тема Дзюба.

Не особо принципиально, забьет Дзюба или нет. Сколько уже бывших спартаковцев забивали «Спартаку»? Только на моей памяти Кечинов, Прудников, Сычев, Павлюченко, Погребняк, Ари, тот же Дзюба. Да тут полчемпионата наших бывших игроков и воспитанников, – сказал Калиниченко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.

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