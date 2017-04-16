Вячеслав Малафеев: Игра со «Спартаком» будет академичная и боевая

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ сине-бело-голубых против «Спартака».

– Игра со «Спартаком» будет академичная и боевая. Мне кажется, в первые минуты команды будут максимально аккуратны и собраны. Как говорится, до первого гола. Дальше пойдет яркий, динамичный футбол, с обилием голевых моментов, – сказал Малафеев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.