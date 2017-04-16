Дибала восстановится от повреждения к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной»

Получивший повреждение нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала успеет восстановиться к ответному четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Football Italia.

Напомним, в субботу в гостевой игре чемпионата Италии с «Пескарой» (2:0) аргентинец получил растяжение лодыжки и был заменен на 54-й минуте.

Встреча «Барселона» - «Ювентус» пройдет в Испании 19 апреля. Напомним, первый матч туринцы выиграли со счетом 3:0.