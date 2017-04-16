«Металлург» Мг – СКА. Болельщики хозяев пришли на матч в судейских свитерах с логотипом СКА (фото)
Магнитогорские болельщики изготовили к пятому матчу серии финала Кубка Гагарина «Металлург» – СКА специальные футболки, посвященные судьям.
В вип-ложе «Арены Металлург» матч смотрят болельщики в судейских свитерах с логотипом СКА на груди.
Болельщики @MetallurgMgn явно считают, что судья в финале Кубка Гагарина на стороне @hcSKA #ММГСКА pic.twitter.com/ra0xYREel9— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 16 апреля 2017 г.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)3-й период
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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