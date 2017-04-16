Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 1Терек
Хоккей  Металлург3 : 4СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал1 : 0Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нико Росберг: Рад, что у Валттери все идет хорошо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг поздравил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса с первым поулом в карьере.

«Поздравляю Валттери Боттаса с первым поулом. Отличный круг. Рад за ребят из команды и за то, что у Валттери все идет хорошо», - написал Росберг в твиттере.

Напомним, 28-летний финн впервые в карьере одержал победу в квалификации Формулы-1. Гонка Гран-при Бахрейна состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 18:00 по московскому времени. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Берни Экклстоун: «Формулу-1» снова могут продатьБывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился своими предположениями о возможном будущем самой престижной гоночной серии.Макс Ферстаппен: Мой финальный круг испортил МассаПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.Даниэль Риккардо: Мы добились хорошего прогресса за неделюПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.Эстебан Окон: 14-я позиция меня не радуетПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 14-е место.Серхио Перес: Мне не повезло с желтыми флагамиПилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 18-е место.Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед БоттасомПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал вторым, а его партнер по команде Валттери Боттас впервые в карьере завоевал поул.Даниил Квят: Мы должны были легко проходить в третий сегментРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он показал 11-й результат.Валттери Боттас: Мы отлично поработали в этот уик-эндФинский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он впервые в карьере завоевал поул.Боттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-йБоттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-йПилот «Мерседеса» Валттери Боттас завоевал поул в квалификации гран-при Бахрейна.Ферстаппен – лучший в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят – 10-йПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Бахрейна.Берни Экклстоун: Участие Алонсо в «500 миль Индианаполиса»? Гонщик Формулы-1 должен выступать в Формуле-1Бывший исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не отпустил бы пилота «Макларена» Фернандо Алонсо выступать в гонке «500 миль Индианаполиса».Фелипе Масса: Уик-энд обещает быть успешным для насПилот «Уильямс» Фелипе Масса подвел итоги пятничных свободных заездов.Даниил Квят: Я уверен, что завтра мы прибавимРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тренировочных заездов Гран-при Бахрейна.Себастьян Феттель: Во второй сессии у меня произошел неожиданный сбойНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги второй практики Гран-при Бахрейна, по итогам которой он показал лучшее время.Феттель – лучший во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят – 10-йПилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при Бахрейна.У Феттеля лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна, Квят – 11-йПилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в первой практике Гран-при Бахрейна.Баттон заменит Алонсо на Гран-при МонакоЧемпион мира Дженсон Баттон вернется в Формулу-1 на одну гонку, чтобы заменить пилота «Макларена» Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.Зак Браун: У «Макларена» есть несколько вариантов на замену Алонсо в МонакоИсполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что британская команда пока не определилась с тем, кто заменит испанца Фернандо Алонсо на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.Хельмут Марко: Ферстаппен и Риккардо – лучшая и самая сбалансированная пара пилотов в Формуле-1Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена лучшим составом пилотов в нынешнем пелотоне.Президент РАФ Кирьянов посетил Сочи Автодром12 апреля президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов посетил Сочи Автодром с контрольным визитом в преддверии Гран-при России-2017.
Футбол
Месси не собирается извиняться за свое поведение в матче со сборной Чили
Футбол
Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»
Футбол
Куртуа из-за травмы не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Валерий Газзаев: В матче «Спартак» - «Зенит» судья не должен допустить ни одной ошибки. А победит питерский клуб
все новости
Бахрейн
Бахрейнкалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости