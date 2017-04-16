Нико Росберг: Рад, что у Валттери все идет хорошо
Действующий чемпион
Формулы-1 Нико Росберг поздравил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса с первым
поулом в карьере.
«Поздравляю Валттери Боттаса с первым поулом. Отличный круг. Рад за ребят из команды и за то, что у Валттери все идет хорошо», - написал Росберг в твиттере.
@nico_rosberg @MercedesAMGF1 Thank you @nico_rosberg!— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 15 апреля 2017 г.
Напомним, 28-летний финн впервые в карьере одержал победу в квалификации Формулы-1. Гонка Гран-при Бахрейна состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 18:00 по московскому времени.
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