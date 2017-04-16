Роберт Евдокимов: Гол на 89-й минуте забили наши болельщики
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.
«Терек» - очень крепкая команда, которая мне нравится. Грозненцы играют очень грамотно и не зря идут в пятерке сильнейших команд РФПЛ. Тем не менее «Оренбург», как мне кажется, сегодня сыграл в свою лучшую игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, поэтому сыграть вничью или тем более проиграть после этого было бы обидно. Гол на 89-й минуте, проведенный «Тереком» в свои ворота, как объявил диктор, с которым я согласен, забили наши болельщики», - сказал специалист.
Матч
Голы
Попович 27 (1:0). Грозав 73 (1:1). Плиев 89 (2:1 - автогол).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Сиваков, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Парняков, Афонин, Дюриш (Лобжанидзе, 88), Григорьев (Драгун, 80)
Терек: Городов, Семёнов, Плиев, Дьомбер, Уциев, Анхель, Грозав, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция