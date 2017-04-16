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«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь» (1:0).

Единственный мяч в составе победителей на 40-й минуте забил Эрик Бикфалфи.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

«Урал» с 29-ю очками поднялся на 10-е место, обойдя «Рубин», а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе13 баллов.

В следующем туре команда из Екатеринбурга отправится в Санкт-Петербург, где 22 апреля сыграет с «Зенитом», а подопечные Валерия Петракова на следующий день примут «Оренбург».

Матч

Урал - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Бикфалви 41 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Кулаков, Фидлер (Коробов, 81), Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 63)

Томь: Солосин, Осипов (Карымов, 86), Митерев, Баляйкин, Макурин, Попов, Большунов (Науменко, 73), Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев

Предупреждения:

Данцев, 34 - Сасин, 88; Макурин, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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