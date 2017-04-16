«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»
В матче 23-го тура
чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь»
(1:0).
Единственный мяч в составе победителей на 40-й минуте забил Эрик Бикфалфи.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Урал» с 29-ю очками поднялся на 10-е место, обойдя «Рубин»,
а «Томь» расположилась на 16-й строчке, имея в активе13 баллов.
В следующем туре команда из Екатеринбурга отправится в Санкт-Петербург, где 22 апреля сыграет с «Зенитом», а подопечные Валерия Петракова на следующий день примут «Оренбург».
Матч
Голы
Бикфалви 41 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Кулаков, Фидлер (Коробов, 81), Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 63)
Томь: Солосин, Осипов (Карымов, 86), Митерев, Баляйкин, Макурин, Попов, Большунов (Науменко, 73), Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения:
Данцев, 34 - Сасин, 88; Макурин, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция