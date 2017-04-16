«Кайрат» Аршавина разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место в чемпионате Казахстана
В матче седьмого тура
чемпионата Казахстана «Кайрат» на своем поле разгромил команду «Ордабасы» со
счетом 3:0.
В составе победителей
мячи забили Бауржан Исламхан, Жерард Гоу и Иво Иличевич.
Российские футболист хозяев поля Андрей Аршавин вышел на замену во втором тайме и записал на свой счет одну голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Михаил Бакаев на поле не появился, еще один россиянин из команды соперника Никита Бочаров отыграл весь матч.
«Кайрат» с 14-ю очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Ордабасы» расположились строчкой ниже, имея в активе на балл меньше.
В следующем туре команда Аршавина 23 апреля сыграет на выезде с «Иртышом», а команда из Шымкента в этот же день примет «Тобол».
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