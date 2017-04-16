Валерий Петраков: Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарил
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Урала»
(0:1) в матче 23-го тура чемпионата России
«Сегодня нам не хватило голов. В
принципе игрой доволен, ребята молодцы. «Урал» в большей степени владел
инициативой в первой половине встречи, но во втором тайме мы уже им ни в чем не
уступили и имели моменты для взятия ворот.
Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарил», - сказал Петраков сразу после матча в эфире телеканала «Наш Футбол».
Матч
Голы
Бикфалви 41 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Кулаков, Фидлер (Коробов, 81), Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 63)
Томь: Солосин, Осипов (Карымов, 86), Митерев, Баляйкин, Макурин, Попов, Большунов (Науменко, 73), Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения:
Данцев, 34 - Сасин, 88; Макурин, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция