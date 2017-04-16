Валерий Петраков: Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарил

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России

«Сегодня нам не хватило голов. В принципе игрой доволен, ребята молодцы. «Урал» в большей степени владел инициативой в первой половине встречи, но во втором тайме мы уже им ни в чем не уступили и имели моменты для взятия ворот.

Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарил», - сказал Петраков сразу после матча в эфире телеканала «Наш Футбол».