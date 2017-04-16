Александр Тарханов: Мы долго не могли вскрыть оборону соперника
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Томью»
(1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
«Мы имели преимущество в первом
тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты.
«Томь» защищалась всей командой. Второй там прошел в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу», - сказал Тарханов сразу после матча в эфире телеканала «Наш Футбол».
Матч
Голы
Бикфалви 41 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Кулаков, Фидлер (Коробов, 81), Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 63)
Томь: Солосин, Осипов (Карымов, 86), Митерев, Баляйкин, Макурин, Попов, Большунов (Науменко, 73), Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения:
Данцев, 34 - Сасин, 88; Макурин, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция