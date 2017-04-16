«Ливерпуль» переиграл «Вест Бромвич» в 33-м туре АПЛ
«Ливерпуль» переиграл «Вест Бромвич» в матче 33-го тура английской премьер-лиги со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на первой минуте компенсированного времени первого тайма забил бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, головой замкнувший передачу полузащитника Лукаса Лейва.
После этой игры «Ливерпуль», набрав 66 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «»Вест Бромвич», имея в активе 44 балла, занимает восьмое место.
В следующем туре 23 апреля «Ливерпуль» на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» на домашней арене 29 апреля встретится с «Лестером».
Матч
Вест Бромвич - Ливерпуль - 0:1 (0:1)
Голы
Фирмино 45 (0:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, МакАули Г., Доусон, Брант, Флетчер, Якоб (Маклин, 64), Филлипс, Ливермор, Шадли (Моррисон, 61), Робсон-Кану (Рондон, 64)
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Коутиньо (Морено, 90), Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум, Ориги (Старридж, 82), Фирмино
Предупреждения:
Брант, 45; Робсон-Кану, 49; Эванс, 66 - Лейва, 72
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
16 апреля 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция