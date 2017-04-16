Валерий Петраков: Сегодня мы выглядели достойно
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения от «Урала» (0:1) прокомментировал ход игры, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.
- Мы сегодня выглядели достойно. Если в первом тайме преимущество было у «Урала», то второй тайм прошел в равной борьбе. Мы имели хорошие подходы, могли забить. Я считаю, что судья должен был назначен одиннадцатиметровый на Соболеве, однозначно. Уверен, что этот эпизод разберут, но нам это уже не поможет. Доволен ребятами, они выполнили большой объем работы, выдержали темп.
Матч
Голы
Бикфалви 41 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Кулаков, Фидлер (Коробов, 81), Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 63)
Томь: Солосин, Осипов (Карымов, 86), Митерев, Баляйкин, Макурин, Попов, Большунов (Науменко, 73), Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Предупреждения:
Данцев, 34 - Сасин, 88; Макурин, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
16 апреля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция