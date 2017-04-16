Около 2 тысяч полицейских обеспечат безопасность матча «Спартак» - «Зенит»

Порядок на матче 23-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

- В 20:00 мск сегодня на стадионе «Открытие-Арена» состоится матч по футболу между командами «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будут задействованы около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций, - приводит слова пресс-службы ГУ МВД России по Москве ТАСС.

Напомним, матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.