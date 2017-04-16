Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург2 : 1Терек
Хоккей  Металлург3 : 5СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 0Челси
Футбол  Урал1 : 0Томь
Футбол  Арсенал Тула0 : 1Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Около 2 тысяч полицейских обеспечат безопасность матча «Спартак» - «Зенит»

Источник:  ТАССКомментарии

Порядок на матче 23-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

- В 20:00 мск сегодня на стадионе «Открытие-Арена» состоится матч по футболу между командами «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будут задействованы около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций, - приводит слова пресс-службы ГУ МВД России по Москве ТАСС.

Напомним, матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Тарханов: Нужно уметь играть с командами, которые ниже нас рангомГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Томью» ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.«Арсенал» - «Локомотив». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Зачем Петракову другой состав? Как «Урал» обыграл «Томь»Валерий Петраков после матча с «Рубином» (2:2) расстроенно заметил: «Будь состав немножко другой, наверное, играли бы в другой футбол».Валерий Петраков: Сегодня мы выглядели достойноГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения от «Урала» (0:1) прокомментировал ход игры, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.Александр Тарханов: Мы долго не могли вскрыть оборону соперникаГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.Валерий Петраков: Игрой я удовлетворен и ребят за этот матч поблагодарилГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь» (1:0).Роберт Евдокимов: Гол на 89-й минуте забили наши болельщикиГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.Вячеслав Малафеев: Игра со «Спартаком» будет академичная и боеваяБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ сине-бело-голубых против «Спартака».Максим Калиниченко: Не особо принципиально, забьет Дзюба или нетБывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о высказываниях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.Георге Грозав: Впереди игры, которые определят многоеПолузащитник «Терека» Георге Грозав прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.«Урал» - «Томь» - 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью».Кержаков не сыграл с «Тереком» из-за травмыПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин объяснил, почему голкипер Михаил Кержаков, защищавший ворота команды в последних матчах, не попал в заявку на игру 23-го тура РФПЛ с «Тереком» (2:1).Президент «Оренбурга»: Нам тоже когда-то должно было повезтиПрезидент «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.Валерий Газзаев: В матче «Спартак» - «Зенит» судья не должен допустить ни одной ошибки. А победит питерский клубБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.В десяти последних матчах с «Зенитом» «Спартак» одержал всего две победыСегодня в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Начало встречи – в 20.00 (мск).Промес круче Дзюбы! «Спартак» vs «Зенит»: атакаПромес круче Дзюбы! «Спартак» vs «Зенит»: атакаВ заключительной серии мини-сериала, приуроченного к сегодняшнему суперматчу, «Советский спорт» сравнивает атакующие линии команд.«Оренбург» вырвал победу у «Терека»«Оренбург» дома обыграл «Терек» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.Владислав Радимов: «Спартак» в матче с «Зенитом» может психологически перегоретьБывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от гостевой встречи питерцев со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ.Дмитрий Ананко: Есть желание поработать главным тренеромДмитрий Ананко: Есть желание поработать главным тренеромЭкс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко дал интервью «Советскому Спорт».
Футбол
Александр Тарханов: Нужно уметь играть с командами, которые ниже нас рангом
Футбол
Валерий Петраков: Сегодня мы выглядели достойно
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Вест Бромвич» в 33-м туре АПЛ
Футбол
«Урал» с минимальным счетом обыграл «Томь»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости