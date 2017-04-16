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СКА обыграл «Металлург» и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
СКА обыграл «Металлург» и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Источник: «Советский спорт»

СКА в пятом матче финала Кубка Гагарина в Магнитогорске обыграл «Металлург» со счетом 5:3.

Счет в матче на девятой минуте открыл Оскар Осала, а через 15 минут Виктор Антипин увеличил отрыв. В середине второго периода петербуржцы сравняли счет за две минуты усилиями Никиты Гусева и Александра Барабанова, а на 35-й минуте Евгений Дадонов вывел гостей вперед. В первую минуту третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами Ильи Ковальчука и Ярослава Косова. Гол Сергея Плотникова за минуту до конца встречи в пустые ворота установил окончательный счет.

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы:

Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).

Место и дата

16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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