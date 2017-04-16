СКА обыграл «Металлург» и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина

СКА в пятом матче финала Кубка Гагарина в Магнитогорске обыграл «Металлург» со счетом 5:3.

Счет в матче на девятой минуте открыл Оскар Осала, а через 15 минут Виктор Антипин увеличил отрыв. В середине второго периода петербуржцы сравняли счет за две минуты усилиями Никиты Гусева и Александра Барабанова, а на 35-й минуте Евгений Дадонов вывел гостей вперед. В первую минуту третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами Ильи Ковальчука и Ярослава Косова. Гол Сергея Плотникова за минуту до конца встречи в пустые ворота установил окончательный счет.

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.