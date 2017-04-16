Александр Тарханов: Нужно уметь играть с командами, которые ниже нас рангом

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Томью» ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.

- В первом тайме у нас было очень большое преимущество, было много хороших подходов, активно действовал правый фланг. Никак не могли вскрыть оборону, хорошо, что сумели забить до перерыва. Во втором тайме давали возможность сопернику атаковать, хотя они редко доходили до наших ворот. У нас не особо получалась игра в атаке, соперник играл очень самоотверженно, не давал нашим футболистам свободно дышать. Надо уметь играть с соперниками, которые ниже рангом. Кто-то из чемпионов сказал, что самое главное – умение играть с более слабыми соперниками, брать очки в таких матчах. Результатом доволен, игру с ребятами разберем.

- Сегодня был заменен Артем Фидлер, такое редко бывает…

- Да, он получил травму. Мы не успели заменить Манучаряна, который тоже получил травму, только выйдя на поле. У него травма полегче, поэтому решили заменить Артема, он не мог играть, дернул заднюю мышцу. Если говорить о других заменах, то Павлюченко хорошо вошел в игру. Он еще не до конца набрал форму, пропустил месяц из-за травмы. Замена Лунгу не была вынужденной, мы просто хотели обострить атаку. Павлюченко вышел в центр, Ильин играл слева.