Харийс Витолиньш: В этом году выиграла именно команда, никто в СКА не выделялся

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина (5:3).

- Мы первый год в СКА, и сразу Кубок. Нужно было поставить игру, сразу добиться. Много работы было, давление тоже серьезное. Шестеркин показал себя отлично, но тренеры вратарей отдали предпочтение Коскинену.

- СКА нужно было проигрывать, чтобы показать свою силу?

- Мы пропустили легкие голы, нужно было реализовать свои моменты. Паниковать, спасать родину не нужно было. Большинство решило, в меньшинстве мы выстояли.

- Отсутствие Дацюка сказалось на большинстве?

- Его отсутствие вообще сказалось. Он успокаивал своими движениями. Хорошо, что нашлась замена. В этом году выиграла как раз команда, никто не выделялся.

- Вы проиграли в Кубке Гагарина всего два матча.

- Все соперники были достойны, даже в первой игре с «Витязем» все могло повернуться, - сказал Витолиньш в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.