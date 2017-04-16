Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира 24 апреля

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прилетит в Москву, чтобы присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира, 24 апреля, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский - 17 апреля, сообщил ТАСС агент Василевского Александр Тыжных.

«Василевский прилетит 17 апреля, а Кучеров - 24 апреля», - сказал он.

Напомним, «Тампа» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не вышла в плей-офф турнира.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Россияне на предварительной стадии сыграют в Германии.