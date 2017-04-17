Олег Знарок: Ни одного кубка не брал дома. Традиция продолжилась

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина (5:3).

- Серия была очень сложная. Мы играли с очень хорошей и мастеровитой командой. Но в пятом матче у меня было спокойно на душе.



- Чувствовали, что закончите серию в этом матче?

- Я ни одного кубка не брал дома. Поэтому надеялся, что возьмем его сейчас. Традиция продолжилась.

- К сожалению, много в этой серии говорили про судейство. Это отвлекало?

- Я всю серию молчал. Но надо разбираться. Было много неоднозначных решений в сторону «Магнитки». Обсуждать это я сейчас уже не хочу, это для слабых.

- Сколько даете себе дней отдохнуть перед подготовкой к ЧМ?

- Даже не знаю. Сколько жена даст (смеется).

- Наших ребят из НХЛ не отпускают на Олимпиаду. Были готовы к этому?

- Да, у нас был план Б. Потихоньку будем все это решать, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.