Олег Знарок: Ни одного кубка не брал дома. Традиция продолжилась
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина (5:3).
- Серия была очень сложная. Мы играли с очень хорошей и мастеровитой командой. Но в пятом матче у меня было спокойно на душе.
- Чувствовали, что закончите серию в этом матче?
- Я ни одного кубка не брал дома. Поэтому надеялся, что возьмем его сейчас. Традиция продолжилась.
- К сожалению, много в этой серии говорили про судейство. Это отвлекало?
- Я всю серию молчал. Но надо разбираться. Было много неоднозначных решений в сторону «Магнитки». Обсуждать это я сейчас уже не хочу, это для слабых.
- Сколько даете себе дней отдохнуть перед подготовкой к ЧМ?
- Даже не знаю. Сколько жена даст (смеется).
- Наших ребят из НХЛ не отпускают на Олимпиаду. Были готовы к этому?
- Да, у нас был план Б. Потихоньку будем все это решать, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция