Вадим Шипачев: Останусь ли в СКА? Дайте немного отдохнуть

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали за нами в Магнитогорск, а также сейчас находятся в Пулково и встречают нас в аэропорту. Сейчас очень много эмоций, они просто переполняют.

- Остаетесь в СКА на следующий сезон?

- Дайте немного отдохнуть пока что, - приводит слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

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