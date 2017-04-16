«Бордо» на выезде обыграл «Нант» благодаря голу Санкаре
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде
обыграл «Нант» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Юнусс Санкаре.
«Бордо» с 52 очками занимает пятое место в турнирной
таблице, а «Нант» расположился на 10-й строчке, имея в активе на десять баллов
меньше.
В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 22 апреля
примут «Бастию», а «канарейки в этот же день встретятся с «Каном».
Чемпионат Франции
33-й тур
Матч
Голы
Санхаре 65 (0:1).
Состав
Нант: Дюпе, Карлос, Джиджи, Дюбуа, Лима, Жийе, Томассон, Качаниклич (Пардо, 63), Накулма (Арит, 75), Роньер (Туре, 46), Сала
Бордо: Каррассо, Паллуа, Сабали, Контенто (Гайич, 34), Левчук, Оливейра, Санхаре, Тулалан, Камано (Ролан, 87), Вада (Плашил, 80), Лаборде
Предупреждения:
Роньер, 3 - Паллуа, 37; Сабали, 61; Гайич, 78
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
16 апреля 16:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция