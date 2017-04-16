«Бордо» на выезде обыграл «Нант» благодаря голу Санкаре

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Юнусс Санкаре.

«Бордо» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Нант» расположился на 10-й строчке, имея в активе на десять баллов меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 22 апреля примут «Бастию», а «канарейки в этот же день встретятся с «Каном».

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33-й тур