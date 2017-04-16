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«Бордо» на выезде обыграл «Нант» благодаря голу Санкаре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Юнусс Санкаре.

«Бордо» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Нант» расположился на 10-й строчке, имея в активе на десять баллов меньше.

В следующем туре подопечные Жослена Гурвеннека 22 апреля примут «Бастию», а «канарейки в этот же день встретятся с «Каном».

Чемпионат Франции
33-й тур

Матч

Нант - Бордо - 0:1 (0:0)

Голы

Санхаре 65 (0:1).

Состав

Нант: Дюпе, Карлос, Джиджи, Дюбуа, Лима, Жийе, Томассон, Качаниклич (Пардо, 63), Накулма (Арит, 75), Роньер (Туре, 46), Сала

Бордо: Каррассо, Паллуа, Сабали, Контенто (Гайич, 34), Левчук, Оливейра, Санхаре, Тулалан, Камано (Ролан, 87), Вада (Плашил, 80), Лаборде

Предупреждения:

Роньер, 3 - Паллуа, 37; Сабали, 61; Гайич, 78

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

16 апреля 16:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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