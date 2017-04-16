Павел Буре: Счет в финале плей-офф Кубка Гагарина можно считать закономерным

Двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи» Павел Буре прокомментировал победу СКА в Кубке Гагарина.

- Шансы у «Металлурга» были, они имели возможность побороться в финале. Но у СКА более мощная команда, да и состав лучше. Была пара спорных судейских решений, но СКА победил за счет мощи и большего количества созданных моментов у чужих ворот. Счет в финале плей-офф можно считать закономерным, - передает слова Буре ТАСС.

Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.