Жозе Моуринью: Ибрагимович устал, очень сильно устал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура английской премьер-лиги с «Челси» рассказал, почему оставил нападающего Златана Ибрагимовича в запасе.

- Он устал, очень устал. Я пытаюсь защитить его, но посмотрим на результат. Он на скамейке и готов помочь, - передает слова Моуринью официальный «твиттер» «МЮ».

"He's tired - very tired," says Mourinho on Zlatan. "I’ll try to protect him but let’s see the result. He's on the bench and ready to help." pic.twitter.com/4VhjH70Usn