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Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на  пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».

«Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля, не состоится и перенесен на более поздний срок. Сейчас мы ожидаем согласования даты от правительства Ярославской области. Примерные сроки проведения шоу - конец мая или начало июня», - сказал представитель пресс-службы компании.

Напомним, в мероприятии должны были принять участие Федор и Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, также был запланирован дебют на профессиональном ринге бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Михаила Алояна. 

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