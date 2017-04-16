Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня
Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в
Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня,
сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на
пресс-службу организатора шоу промоутерской компании
«Патриот».
«Вечер профессионального бокса, намеченный на 29
апреля, не состоится и перенесен на более поздний срок. Сейчас мы ожидаем
согласования даты от правительства Ярославской области. Примерные сроки
проведения шоу - конец мая или начало июня», - сказал представитель
пресс-службы компании.
Напомним, в мероприятии должны были принять участие Федор и
Дмитрий Чудиновы, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, также был запланирован
дебют на профессиональном ринге бронзового призера Олимпийских игр 2012 года
Михаила Алояна.
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