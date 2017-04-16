Александр Медведев: Второй раз побеждать всегда тяжело, а третий Кубок Гагарина дастся еще тяжелее

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Гагарина.

- Игра была высочайшего уровня. Проигрывали 0:2, сравняли. «Магнитка» - очень хорошая команда. Сегодня сыграли все факторы: дружба, мастерство, преданность. Команда выиграла!

- Какой сложнее дался Кубок - нынешний или 2015 года?

- Второй раз всегда тяжелее. А третий - еще тяжелее, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.