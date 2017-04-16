Дмитрий Чернышенко: СКА победил заслуженно, проделал большую работу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина, в котором победу одержал СКА.

- Мы бы хотели финал длиннее, но здесь все, как видите, по игре. Сильнейшая команда определилась на льду предыдущего обладателя. Остается только поблагодарить «Металлург» за бескомпромиссную борьбу и поздравить СКА - четвертого двукратного чемпиона КХЛ. СКА победил заслуженно, проделал большую работу, - приводит слова Чернышенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.