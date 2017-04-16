Василий Кошечкин: Не повезло – проиграли. Обидно
Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина сезона 2016/2017, голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин поделился впечатлениями после поражения в решающей серии от СКА.
– Мне кажется, мы играли достойно и в сезоне провели очень хорошие матчи. Заняли в конференции первое место, дошли до финала, отдали там все силы. Не повезло – проиграли. Обидно. СКА играл всей командой. Спасибо всем болельщикам, очень здорово поддерживали, было приятно играть, – сказал Кошечкин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция