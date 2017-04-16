Василий Кошечкин: Не повезло – проиграли. Обидно

Самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина сезона 2016/2017, голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин поделился впечатлениями после поражения в решающей серии от СКА.

– Мне кажется, мы играли достойно и в сезоне провели очень хорошие матчи. Заняли в конференции первое место, дошли до финала, отдали там все силы. Не повезло – проиграли. Обидно. СКА играл всей командой. Спасибо всем болельщикам, очень здорово поддерживали, было приятно играть, – сказал Кошечкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.