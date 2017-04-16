Евгений Дадонов: Верили, что сможем обыграть «Металлург»

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Не могу описать эмоции!

- Какие они по сравнению с теми, что были два года назад?

- Мне кажется, сейчас даже больше! Потому что тогда особо и не знал, чего ждать. А сейчас знал, и поэтому еще больше хотел!

- Добавило эмоций еще и то, что проигрывали 0:2 в пятой встрече?

- Да, мы сняли в тот момент напряжение, успокоились. Мы, конечно, верили, что сможем выиграть матч.

- Есть обида, что опять не при своих болельщиках стали чемпионами?

- Если об этом думать - никогда не выиграешь! Так что нет особой разницы, - приводит слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.