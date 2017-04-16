Евгений Дадонов: Верили, что сможем обыграть «Металлург»
Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.
- Не могу описать эмоции!
- Какие они по сравнению с теми, что были два года назад?
- Мне кажется, сейчас даже больше! Потому что тогда особо и не знал, чего ждать. А сейчас знал, и поэтому еще больше хотел!
- Добавило эмоций еще и то, что проигрывали 0:2 в пятой встрече?
- Да, мы сняли в тот момент напряжение, успокоились. Мы, конечно, верили, что сможем выиграть матч.
- Есть обида, что опять не при своих болельщиках стали чемпионами?
- Если об этом думать - никогда не выиграешь! Так что нет особой разницы, - приводит слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.
Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция