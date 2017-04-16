Владислав Третьяк: Это один из лучших сезонов в карьере Кошечкина
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал игру голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
– Вы видите - вратарь может и проиграть, и выиграть. Сегодня оба голкипера могли по последней шайбе не пропускать: что Кошечкин пустил от Ковальчука с половины зоны, да и Коскинен мог спасти в эпизоде с третьей шайбой. Игру они немного обострили. Хотя весь сезон Кошечин играл блестяще, и особенно финал, это один из его лучших сезонов в карьере. А Коскинен спас СКА в самой концовке, - приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция