Владислав Третьяк: Это один из лучших сезонов в карьере Кошечкина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал игру голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

– Вы видите - вратарь может и проиграть, и выиграть. Сегодня оба голкипера могли по последней шайбе не пропускать: что Кошечкин пустил от Ковальчука с половины зоны, да и Коскинен мог спасти в эпизоде с третьей шайбой. Игру они немного обострили. Хотя весь сезон Кошечин играл блестяще, и особенно финал, это один из его лучших сезонов в карьере. А Коскинен спас СКА в самой концовке, - приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.