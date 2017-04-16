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«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Вердер» на своем поле переиграл «Гамбург» со счетом 2:1.

У хозяев поля отличились Макс Крузе и флориан Кайнц, а у гостей единственный мяч забил Михаэль Грегорич, открывший счет в матче.

«Вердер» с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Гамбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 33 балла.

В следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля 22 апреля примут «Дармштадт», а команда из Бремена в этот же день сыграет с «Ингольшадтом».

Чемпионат Германии
29-й тур

Матч

Вердер - Гамбург - 2:1 (1:1)

Голы

Грегорич 6 (0:1). Крузе 41 (1:1). Кайнц 75 (2:1).

Состав

Вердер: Видвальд, Сане, Мойсандер, Гарсия С. (Бауэр, 73), Селасси, Велькович, Юнузович, Гриллич (Кайнц, 63), Эггештайн М., Бартельс, Крузе (Баргфреде, 90)

Гамбург: Матения, Острзолек, Маврай, Дикмайер, Сакаи, Уолес, Костич (Джатта, 83), Хант, Юнг, Холтби (Вальдшмидт, 83), Грегорич (Ласогга, 63)

Предупреждения:

Юнузович, 32; Гриллич, 35; Велькович, 90 - Дикмайер, 70

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

16 апреля 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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