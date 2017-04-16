«Вердер» одержал волевую победу над «Гамбургом»
В матче 29-го тура
чемпионата Германии «Вердер» на своем поле переиграл «Гамбург» со счетом 2:1.
У хозяев поля отличились Макс Крузе и флориан Кайнц, а у
гостей единственный мяч забил Михаэль Грегорич, открывший счет в матче.
«Вердер» с 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной
таблице, а «Гамбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 33 балла.
В следующем туре подопечные Маркуса Гисдоля 22 апреля примут
«Дармштадт», а команда из Бремена в этот же день сыграет с «Ингольшадтом».
Чемпионат Германии
29-й тур
Матч
Голы
Грегорич 6 (0:1). Крузе 41 (1:1). Кайнц 75 (2:1).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Мойсандер, Гарсия С. (Бауэр, 73), Селасси, Велькович, Юнузович, Гриллич (Кайнц, 63), Эггештайн М., Бартельс, Крузе (Баргфреде, 90)
Гамбург: Матения, Острзолек, Маврай, Дикмайер, Сакаи, Уолес, Костич (Джатта, 83), Хант, Юнг, Холтби (Вальдшмидт, 83), Грегорич (Ласогга, 63)
Предупреждения:
Юнузович, 32; Гриллич, 35; Велькович, 90 - Дикмайер, 70
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
16 апреля 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция