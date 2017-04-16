Антон Белов: Начиная со второго раунда, все серии для СКА были суперсложными

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Очень сложно сейчас, полнейшее опустошение. Не надо было возвращать серию домой. Все отдали в этом матче. Хорошо, что победили.

- Что случилось в начале матча? Почему проигрывали?

- Голы пропустили (смеется). Играли в свою игру, но залетели шайбы.

- Какая серия вышла самой тяжелой?

- Начиная со второго раунда, все серии были суперсложными. «Магнитка» показывает интересный хоккей, у них не такой стиль, как у ЦСКА.

- Отличаются эмоции от тех, которые были после победы в 2015 году?

- Я уж не помню (улыбается). Завтра проснусь - осознаю, - приводит слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.