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Антон Белов: Начиная со второго раунда, все серии для СКА были суперсложными

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

- Очень сложно сейчас, полнейшее опустошение. Не надо было возвращать серию домой. Все отдали в этом матче. Хорошо, что победили.

- Что случилось в начале матча? Почему проигрывали?
- Голы пропустили (смеется). Играли в свою игру, но залетели шайбы.

- Какая серия вышла самой тяжелой?
-  Начиная со второго раунда, все серии были суперсложными. «Магнитка» показывает интересный хоккей, у них не такой стиль, как у ЦСКА. 

- Отличаются эмоции от тех, которые были после победы в 2015 году?
- Я уж не помню (улыбается). Завтра проснусь - осознаю, - приводит слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. 

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы:

Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).

Место и дата

16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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