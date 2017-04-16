Виталий Мутко: Надо пожелать КХЛ, чтобы они правильно подвели итоги

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал завершившийся розыгрыш Кубка Гагарина.

- Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея. Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет.

Хотелось бы поздравить с победой СКА. Но понравилась мне и магнитогорская команда - она уже не первый год играет в финале и в этой серии смотрелась достойно, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что питерский СКА в пяти матчах финала Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.