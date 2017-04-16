Александр Кожевников: СКА заслуженно выиграл, но судейство опять было непонятное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу питерского СКА в финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (4-1).

- СКА заслуженно выиграл финальную серию, но судейство сегодня опять было непонятное. Может быть, игра и по-другому пошла, если бы (при счете 1:0) за удар под дых (Яна) Коваржа (форварду СКА Илье) Ковальчуку сразу бы дали две минуты штрафа. Конечно, судьи пропустили, и судья это видел, просто непонятно, почему не удалили. Но матч был хорошим - комбинации, броски, играют мастера, две сильнейшие команды лиги. СКА заслуженно победил, они и были сильнее, на капельку, но сильнее, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».