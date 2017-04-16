Геннадий Тимченко: Судьи КХЛ делают ошибки, но это не то коррумпированное судейство, которое было раньше

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Гагарина.

- Рене Фазель логично объясняет, что наше отношение к судейству на низкой культуре. Да, судьи делают ошибки. Но это не то коррумпированное судейство, которое раньше было в лиге. Мы все хотим красивого хоккея и честной игры.

В пятом матче был красивый хоккей, много силовых приемов, агрессивной игры. Я с одной стороны рад, а с другой - опустошен. Напряжение у нас в плей-офф настолько тяжелое! Я не смог, например, досмотреть матч в Питере, когда мы выиграли в овертайме - я ушел, потому что меня трясло! Я не мог выдержать, - приводит слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.