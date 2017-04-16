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«СКИФ» завоевал Кубок России, победив в финале «Чеховских медведей»

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

В финальном матче Кубка России по гандболу «СКИФ» обыграл «Чеховских медведей» со счетом 30:29.

В начале встречи «Чеховские медведи» повели, но гандболисты СКИФа быстро смогли сравнять счет, после чего на площадке шла абсолютно равная игра. Но хозяева площадки все же выглядели чуть более мотивированными, вследствие чего вышли вперед. В итоге гандболисты СКИФа первую половину встречи выиграли -  16:15.

После перерыва «Чеховские медведи» быстро сравняли счет и даже вышли вперед. Но гандболисты СКИФа вновь взяли игру под свой контроль и после 10 минут второго тайма уверенно вели 21:19. А затем разрыв в польщу команды Олега Ходькова и вовсе вырос до трех мячей. Тем не менее, зрителей ждала драматичная концовка встречи, в которой предсказать победителя было невозможно. И все-таки «СКИФ» довел матч до победы.

Ранее в матче за третье место «СГАУ-Саратов» обыграл «Динамо-Виктор» со счетом 35:33. 

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