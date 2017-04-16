«Спартак» – «Зенит». Стартовые составы команд
Тренерские штабы «Спартака» и «Зенита» назвали свои стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (к), Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Самедов, Леонтьев, Мельгарехо, Мелкадзе.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Хави Гарсия, Мак, Шатов, Молло, Кержаков, Джорджевич.
Напомним, матч пройдет в Москве 16 апреля и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе, Попов, Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани, Жулиано, Юсупов, Данни, Дзюба, Кокорин
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция