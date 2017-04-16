Роман Ротенберг: «Металлург» вел 2:0, но команда с большой буквы преодолела такие трудности

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Гагарина.



– «Металлург» выходил вперед 2:0, мы ошибались – но команда с большой буквы преодолевает такие трудности. У нас были трудности с «Динамо», с «Локомотивом». Нужно отметить всю команду, ребята друг другу отлично помогали. В этом и заключается командная победа. Несмотря на травму капитана Паши Дацюка, Славы Войнова, нашлись ребята на лидерские позиции во время плей-офф. Наш воспитанник Саша Барабанов забил в финале, Илья Ковальчук забросил победную шайбу – это кульминация сезона, где капитан и лидеры проявили себя, - приводит слова Ротебнерга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



«Ковальчук врезал по печени, а потом забил «Магнитке». СКА взял Кубок Гагарина

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.